    Velux Çatı Penceresi

      Ürünlerimiz
      Optima Ahşap
      Optima Ahşap
      Standart Ahşap
      Standart Ahşap
      Comfort Beyaz
      Comfort Beyaz
      Üstten Menteşeli
      Üstten Menteşeli
      Terasa Çıkış Penceresi
      Terasa Çıkış Penceresi
      Eğimli ve Düşey Kombinasyonlar
      Eğimli ve Düşey Kombinasyonlar
      Duman Tahliye Pencereleri
      Duman Tahliye Pencereleri
      VELUX CABRIO® Balkon Sistemi
      VELUX CABRIO® Balkon Sistemi
      VELUX GVT Çatı Çıkış Kapağı
      VELUX GVT Çatı Çıkış Kapağı
      VELUX Düz Teras Çatı Pencereleri
      VELUX Düz Teras Çatı Pencereleri
      Ürün Montaj Resimleri
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      Diğer Hizmetlerimiz
      Çatı Ustası
      Çatı Ustası
      Çatı tamiri ve bakımı için, işin uzmanı olan elemanlarımız, hızlı ve etkili bir şekilde çalışmaktadır. Çatı izolasyonu, membran su yalıtımı, ahşap çatı yapımı, kamelya çatı yapımı, lambiri uygulaması, ondüline çatı, çelik çatı, shingle çatı, çatı...
      Metal Çatı
      Metal Çatı
      Günümüzde metal çatı konusunda soruları bulunan ve metal sistem çatının özellikleri ile neden çok daha fazla tercih edildiğini merak eden birden fazla insanın bulunduğunu görüyoruz. Gelin hep birlikte neden metal sistem çatılar ve neden metal...
      Çatı Teras Yapımı
      Çatı Teras Yapımı
      Evlerin teras bölümleri dubleks evler için çok önemlidir. Evlerde çatı katları dubleks olan evlerin çatı teras kısımları çok yaygın kullanılmaktadır. Bu sebeple biz de açık olan çatı terasların kapatılması için çatı teras yapımı hizmeti vermekteyiz....
      Kenet Çatı
      Kenet Çatı
      Bina üstlerin örtmek için kullanılan kaliteli, güvenli, kopmayan, sökülmeye, parçalanmayan demir profillerden ve galvaniz çelikten üretilen yapılardır. Bu yapılar tahta, kiremit veya diğer can güvenliğini tehlikeye sokacak ürünlerden farklıdır. Doğal afetler, kar, rüzgar, fırtına gibi...
      Çatı Yükseltme
      Çatı Yükseltme
      Zamanla yıpranan binaların çatılarında zamanla işlevlerini yerine getirememe gibi problemler yaşanmaktadır. Mevcut çatıların bazı sebeplerle eskimesi veya görevini yerine getirememesi sebebiyle çatıların tamamen sökülerek yeniden yapılması işlemine çatı yükseltme işlemi denir. Belediyelerden izin alınmadan çatıların...
      Çatı Yenileme
      Çatı Yenileme
      Binanın yapısına ve kişisel isteklere bağlı olarak farklı çatı sistemlerinin tasarımları ele alınır. O yüzden meydana gelebilecek olası problemler karşısında her çatının kendine özgü sorunu bulunur. Bu sebepten dolayı çatı yenileme kararı almak oldukça önemli...
      Çatı Yalıtımı
      Çatı Yalıtımı
      Çatı yalıtımı, çatıların hemen alt taraflarında bulunan yaşam alanlarındaki ısı kaybını engellemek için çatı alanında yalıtımın gerçekleştirilmesi işlemleridir. Yapıların tavan aralarında kullanılmakta olan yalıtım türleri ve yöntemleri, çatının altında yaşam alanlarının olup olmaması ile doğru...
      Çatı Tamiri
      Çatı Tamiri
      Çatılar için ele alınacak olan tamir kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. Mutlaka konusunda tecrübe sahibi ustalar süreci ele almalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki çatılar her yıl düzenli olarak elden geçmelidir. Çok eskimiş ya da ihmal edilmiş...
      Çatı Tadilatı
      Çatı Tadilatı
      Farklı hava koşullarından binayı korumak ve ısı yalıtımını sağlamak için çatılar yapıların en üst kısımlarıdır. Bu yapılar taşıyıcı ve çatı kaplaması olarak iki farklı unsura sahiptir. Ele alınacak olan yapılar çatı tadilatı konusunda, taşıyıcı sistemler...
      Teras İzolasyonu
      Teras İzolasyonu
      Teras izolasyonu işlemi öncesinde kullanılacak olan izolasyon malzemeleri hususunda sizlere en doğru bilgiyi sunmaktayız. Firmamızın engin tecrübelerinden yararlanarak, çok daha kaliteli bir izolasyon yaptırabilirsiniz. Terasta bulunan zemin kullanılacak olan izolasyon malzemesi ve yapıştırıcı seçeneklerini belirlemede...
      Kiremit Aktarma
      Kiremit Aktarma
      Kiremit aktarma çatı örtüsü kiremit malzeme ile yapılmış olan yapılarda yapılan işlemlerden biridir. Firmamızın hizmetleri arasında yer alan bu işlem konusunda uzman olan personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye genelindeki çatı yapılarını incelediğinizde birçok evin çatısının kiremit...
      Sıfırdan Çatı Yapımı
      Sıfırdan Çatı Yapımı
      Çatı yapımı işlerinde en çok ahşap malzeme kullanılmaktadır. Çatı projesi çizilir yapılması gereken çatı modeli ortaya çıkarılır, bina yapısına göre ahşap çatı konstrüksiyonu beşik çatı olarak düşünülebilir ve ya dört köşe diye adlandırdığımız kırma çatı...
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      Adem Yıldırım
      Adem Yıldırım
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