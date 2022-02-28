Velux Çatı Penceresi

Çatı tamiri ve bakımı için, işin uzmanı olan elemanlarımız, hızlı ve etkili bir şekilde çalışmaktadır. Çatı izolasyonu, membran su yalıtımı, ahşap çatı yapımı, kamelya çatı yapımı, lambiri uygulaması, ondüline çatı, çelik çatı, shingle çatı, çatı...
Günümüzde metal çatı konusunda soruları bulunan ve metal sistem çatının özellikleri ile neden çok daha fazla tercih edildiğini merak eden birden fazla insanın bulunduğunu görüyoruz. Gelin hep birlikte neden metal sistem çatılar ve neden metal...
Evlerin teras bölümleri dubleks evler için çok önemlidir. Evlerde çatı katları dubleks olan evlerin çatı teras kısımları çok yaygın kullanılmaktadır. Bu sebeple biz de açık olan çatı terasların kapatılması için çatı teras yapımı hizmeti vermekteyiz....
Bina üstlerin örtmek için kullanılan kaliteli, güvenli, kopmayan, sökülmeye, parçalanmayan demir profillerden ve galvaniz çelikten üretilen yapılardır. Bu yapılar tahta, kiremit veya diğer can güvenliğini tehlikeye sokacak ürünlerden farklıdır. Doğal afetler, kar, rüzgar, fırtına gibi...
Zamanla yıpranan binaların çatılarında zamanla işlevlerini yerine getirememe gibi problemler yaşanmaktadır. Mevcut çatıların bazı sebeplerle eskimesi veya görevini yerine getirememesi sebebiyle çatıların tamamen sökülerek yeniden yapılması işlemine çatı yükseltme işlemi denir. Belediyelerden izin alınmadan çatıların...
Binanın yapısına ve kişisel isteklere bağlı olarak farklı çatı sistemlerinin tasarımları ele alınır. O yüzden meydana gelebilecek olası problemler karşısında her çatının kendine özgü sorunu bulunur. Bu sebepten dolayı çatı yenileme kararı almak oldukça önemli...
Çatı yalıtımı, çatıların hemen alt taraflarında bulunan yaşam alanlarındaki ısı kaybını engellemek için çatı alanında yalıtımın gerçekleştirilmesi işlemleridir. Yapıların tavan aralarında kullanılmakta olan yalıtım türleri ve yöntemleri, çatının altında yaşam alanlarının olup olmaması ile doğru...
Çatılar için ele alınacak olan tamir kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. Mutlaka konusunda tecrübe sahibi ustalar süreci ele almalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki çatılar her yıl düzenli olarak elden geçmelidir. Çok eskimiş ya da ihmal edilmiş...
Farklı hava koşullarından binayı korumak ve ısı yalıtımını sağlamak için çatılar yapıların en üst kısımlarıdır. Bu yapılar taşıyıcı ve çatı kaplaması olarak iki farklı unsura sahiptir. Ele alınacak olan yapılar çatı tadilatı konusunda, taşıyıcı sistemler...
Teras izolasyonu işlemi öncesinde kullanılacak olan izolasyon malzemeleri hususunda sizlere en doğru bilgiyi sunmaktayız. Firmamızın engin tecrübelerinden yararlanarak, çok daha kaliteli bir izolasyon yaptırabilirsiniz. Terasta bulunan zemin kullanılacak olan izolasyon malzemesi ve yapıştırıcı seçeneklerini belirlemede...
Kiremit aktarma çatı örtüsü kiremit malzeme ile yapılmış olan yapılarda yapılan işlemlerden biridir. Firmamızın hizmetleri arasında yer alan bu işlem konusunda uzman olan personellerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye genelindeki çatı yapılarını incelediğinizde birçok evin çatısının kiremit...
Çatı yapımı işlerinde en çok ahşap malzeme kullanılmaktadır. Çatı projesi çizilir yapılması gereken çatı modeli ortaya çıkarılır, bina yapısına göre ahşap çatı konstrüksiyonu beşik çatı olarak düşünülebilir ve ya dört köşe diye adlandırdığımız kırma çatı...