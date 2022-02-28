Velux Çatı Penceresi

Çatılar için ele alınacak olan tamir kapsamlı ve detaylı bir çalışmadır. Mutlaka konusunda tecrübe sahibi ustalar süreci ele almalıdır. Ayrıca unutulmamalıdır ki çatılar her yıl düzenli olarak elden geçmelidir. Çok eskimiş ya da ihmal edilmiş...